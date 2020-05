The WPBA Virtual 9-ball Ghost Challenge starts today at 6pm EST with Jennifer Barretta vs. Eugenia Gyftopoulos and Suzanne Peters vs. Angela L Janic. All 4 ladies will be on the livestream at the same time. Tournament bracket at http://challonge.com/j9jwggkq. #wpba #virtual9ball

