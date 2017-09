CONGRATULATIONS to the Winners of Stop #13 on the Predator Pro-Am Tour

Steinway Billiards – September 2-3, 2017

Stop #13 ABCD Top Finishers

L-R: Troy Deocharran (4th), Shawn Sookhai (3rd), Gary O’Callaghan (1st), Greg Matos (2nd)

AMATEUR

1 Gary O’Callaghan

2 Greg Matos

3 Shawn Sookhai

4 Troy Deocharran

5-6 Duc Lam

Paul Lyons

7-8 Max Watanabe

Jason Carandang

9-12 Omar Alli

Annie Flores

Jessica Lynn Greibesland

Debra Pritchett