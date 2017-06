Predator Pro-Am Winners at Gotham, June 11

CONGRATULATIONS to the Winners of Stop #10 on the Predator Pro/Am Tour

Gotham City Billiards

June 10-11, 2017

AMATEUR DIVISION

Stop #10 Top Finishers

Emit Yocu (4th), Koka Davladze (2nd), Dave Callaghan (3rd), Raphael Dabreo (1st)

1 Raphael Dabreo

2 Koka Davladze

3 Dave Callaghan

4 Emit Yolcu

5-6 Dan Faraguna

David Weinstein

7-8 Thomas Rice

Ambi Estevez

9-12 Roberto Hung

Annie Flores

Xavier Romero

Paul Carpenter

Stop #10 Pro Top Finishers

L-R: Zion Zvi (2nd), Jeremy Sossei (1st), and Joey Korsiak (3rd) PRO DIVISION

1 Jeremy Sossei

2 Zion Zvi

3 Joey Korsiak

4 Chris Derewonski

5-6 Greg Mitchell

Mike Won